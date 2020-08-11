Андрей Разин: «У «Северстали» будет длинная скамейка, игровая дисциплина выйдет на первый план»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги победы в Кубке Республики Башкортостан над «Нефтехимиком» (4:2).

— Первая игра как всегда сумбурная, — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ. — Много нервозных действий, но все равно, мы остались довольны, учитывая, что у нас было задействовано очень много молодых ребят, для них это хороший опыт. Что касается отрицательных моментов — это болезнь прошлого года, когда свои голы не забиваем, а в концовке обязательно пропускаем. Хотелось бы, чтобы на этот сезон она не перешла.

Из положительного: забили два гола в большинстве, не пропустили в меньшинстве. В современном хоккее это залог успеха, но две детские ошибки, которые допустили молодые ребята, привели к поражению. Но ничего страшного, покажем, расскажем. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем ребята не совершали такие ошибки, потому что в этом году у нас будет длинная скамейка и игровая дисциплина выйдет на первый план.