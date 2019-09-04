Андрей Разин: «Ставка на первый период? Ставки в другом месте делают»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— «Металлург» с победой, — цитирует официальный сайт магнитогорцев Разина. — Я думаю, что сегодня маленькие нюансы решили исход встречи, и мы в первом периоде должны были забивать побольше. В начале третьего периода немного нас продавили. Разберемся, посмотрим. Двигаемся дальше.

— У вас ставка была на первый период? Вы и в Екатеринбурге очень мощно провели старт матча.

— Ставки в другом месте делают, а у нас тактика, которую мы не меняем все три периода.

— Для вас, наверное, поездка в Магнитогорск всегда носит особый эмоциональный характер? С какими чувствами возвращаетесь сюда?

— Знаете, у меня много городов с отдельными эмоциями. И Екатеринбург вот тоже, и Магнитогорск, конечно. Это города, где я достаточно прожил. Но когда выходишь на лед — все эмоции в стороне. А так, конечно, да. Майка под сводами Арены висит, все болельщики родные, здороваются. Конечно мне очень приятно.

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