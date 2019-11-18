Андрей Разин: «Сразу много друзей появилось после победы над ЦСКА»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1 ОТ).

— У нас тяжелое положение, у ЦСКА перед игрой три поражения, — цитирует Разина официальный сайт КХЛ. — Если вы посмотрите, то только в последнем матче с «Авангардом» мы сыграли плохо, а предыдущие неудачи либо в овертайме, либо в серии буллитов, либо в одну шайбу. На нас никто не ставил, это усугубляло ситуацию. Благодарен команде, что сражались. Забили в большинстве, выстояли в меньшинстве, в овертайме нам улыбнулась удача. Сразу много друзей после этой победы появилось.

ЦСКА с 41 очком лидирует в Западной конференции, «Северсталь» с 24 очками поднялась на 10-ю строчку на Западе.

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