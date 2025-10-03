Разин сравнил Кузнецова с Екатериной II: «Запомнится обладателем Кубка Стэнли или алкоголиком»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос о перспективах новичка команды Евгения Кузнецова.
«Конечно, мы все тоже думаем, как Евгений отнесется к этому переходу. Имею ввиду именно внеигровые моменты. Мы с ним поговорили. Я в команде сказал такую вещь: была такая императрица Екатерина II, Екатерина Великая. Ее все запомнили чем? Вещи своими именами называйте. Она ввела такое понятие как фаворитизм. Она запомнилась своим распутством, но на самом деле присоединила к Российской Империи Крым, Новороссию, часть Кавказа.
Поэтому я сравнил Евгения именно с ней. Или он остается в памяти чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли, или, если вещи своими именами называть, алкоголиком. Я не называю его алкоголиком, но это уже общественное мнение, от которого очень сложно избавиться», — сказал Разин на пресс-конференции.
«Металлург» объявил о переходе Кузнецова 1 октября. Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один год — до конца сезона-2025/26.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|2
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|18
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|7
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|10
|3
|7
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Спартак
|11
|5
|6
|13
|5
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|6
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|10
|4
|6
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|3.10
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|4 : 1
|3.10
|19:00
|
Спартак – СКА
|3 : 1
|3.10
|19:00
|
Торпедо НН – Северсталь
|3 : 5
|3.10
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|5 : 1
|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|1 : 3
|3.10
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|4 : 5