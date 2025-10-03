Хоккей
Сегодня, 22:32

Разин сравнил Кузнецова с Екатериной II: «Запомнится обладателем Кубка Стэнли или алкоголиком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос о перспективах новичка команды Евгения Кузнецова.

«Конечно, мы все тоже думаем, как Евгений отнесется к этому переходу. Имею ввиду именно внеигровые моменты. Мы с ним поговорили. Я в команде сказал такую вещь: была такая императрица Екатерина II, Екатерина Великая. Ее все запомнили чем? Вещи своими именами называйте. Она ввела такое понятие как фаворитизм. Она запомнилась своим распутством, но на самом деле присоединила к Российской Империи Крым, Новороссию, часть Кавказа.

Поэтому я сравнил Евгения именно с ней. Или он остается в памяти чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли, или, если вещи своими именами называть, алкоголиком. Я не называю его алкоголиком, но это уже общественное мнение, от которого очень сложно избавиться», — сказал Разин на пресс-конференции.

«Металлург» объявил о переходе Кузнецова 1 октября. Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один год — до конца сезона-2025/26.

Евгений Кузнецов.Кузнецова образца «Вашингтона» — 2018 мы уже не увидим. Еще один провальный сезон похоронит его карьеру
  • Adiоs Amigos R

    ))) Весело будет в Магнитогорске в этом сезоне...

    03.10.2025

    • Игрок «Трактора» Никонов рассказал, в чем отличие Гру от русских тренеров

    Голдобин — о свисте фанатов «Спартака»: «Не все знают правды. Я им не судья»
