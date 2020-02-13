Андрей Разин: «Слышал истории, что мальчик приходит на хоккей, переживает, кричит, и мы проигрываем»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился эмоциями после победы над «Куньлунем» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Очень хорошее начало игры, — цитирует тренера официальный сайт команды из Череповца. — Первый бросок по нашим воротам случился только после 10-й минуты. Был очень хороший отрезок, мы контролировали игру. Но потом пару смен у наших ворот были опасные моменты. Во втором периоде сыграли недисциплинированно, получили много удалений — гости перевернули игру. А мы пропустили глупый гол из-за детской ошибки. Но я благодарен ребятам за тот настрой на игру, который был с первых минут. В третьем периоде вышли уверенно, у нас были моменты, чтобы пораньше забить.То, что для соперника плачевно — для нас это приятно. Спасибо болельщикам, что, несмотря на такие тяжелые времена, они пришли и поддержали нас.

— Как мотивируете команду сейчас и нужно ли их мотивировать?

— Наверное, банально прозвучит: мы играем для болельщиков. Люди приходят. Я слышал истории, что мальчик приходит на хоккей, переживает, кричит, и мы проигрываем. После этого он плачет, переживает и говорит маме, что он плохо болел, и из-за этого команда проигрывает. Это банально, но хочется для болельщиков выйти и поработать. Сегодня мы очень много шайб на себя переловили, и как раз-таки получилась командная победа, каждый из ребят играл на коллектив, и вот это больше всего приятно.