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Андрей Разин: «Сейчас все игры — что дома, что на выезде — они все ключевые»

22:21
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:0).

— Тяжелая игра сегодня была. Такая вязкая, малое количество моментов было. Каждая команда боялась пропустить контратаку. Больше было позиционных атак. Третий период — игра шла до ошибки. Хорошо, что мы ее не совершили. Хороший гол забили в большинстве. Выстояли в меньшинстве. Ребят, болельщиков с победой.

— Следующая серия — выездная. Она, наверное, одна из ключевых на старте.

— Сейчас все игры — что дома, что на выезде — они все ключевые. Тут без разницы, за каждую победу дают два очка. Выезд — да, действительно тяжелый. Две стыковые игры у нас с прямыми конкурентами — Рига, Спартак. И в Хельсинки очень тяжело играть. Поэтому да, выезд ключевой.

— Если оценивать сегодняшний матч из всех прошедших, он был самым нервозным?

 — Мы же ни одну игру не выиграли хотя бы 3:0, 5:1. Все игры были нервозные. Так что нормально.

 — По Владу Подъяпольскому что-нибудь известно?

— Прогнозы давать — дело такое. Он приехал, сегодня первый раз без формы покатался. Мы его не торопим, я с ним поговорил. Сказал, чтоб он полностью был готов на сто процентов. Тогда мы его только поставим. Самое главное — чтобы рецидива не было.

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Иван Шитик все материалы автора

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