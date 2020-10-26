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Андрей Разин: «Северсталь» психологически уверенно подошла к игре с минским «Динамо»

03:43
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1 ОТ).

— У нас было тяжелое поражение в последнем матче, поговорили с командой, — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ. — Я рад, что мы психологически уверенно подошли к игре, контролировали матч, создавали много моментов. Думаю, что закономерно победили. Жалко, что конкуренту отдали очко в конце, но победа есть победа.

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