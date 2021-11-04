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Андрей Разин: «Северсталь» подпортила статистику игры в меньшинстве, но лучше так выигрывать»

21:08
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Играли с очень хорошей, мастеровитой командой, хорошо использующей большинство, что сегодня и подтвердилось, — цитирует Разина сайт КХЛ. — Мы подпортили себе статистику игры в меньшинстве, но лучше так выигрывать. Я рад. Тем более, для меня победа над «Автомобилистом» — немного больше, чем просто победа».

«Северсталь» продлила победную серию до восьми матчей.

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