Андрей Разин: «Северсталь» играла хорошо, но сами все сломали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения от «Сочи» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает официальный сайт сочинцев.

«Сочи» уступал «Северстали» по ходу встречи со счетом 0:2.

— «Сочи» с победой, прежде всего, — приводит слова Разина пресс-служба «Сочи». — Так долго мы крались, крались к победе, обыграли очень солидную команду, вышли на сегодняшнюю игру с большим воодушевлением. Играли хорошо, все было замечательно, но сами сломали игру. Получается, что одна десятка и четыре удаления — из-за отсутствия дисциплины. К сожалению, бывает и такое. Жизнь продолжается.

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