Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:2).

— Можно сказать, что сегодня получилась зеркальная игра с той, что была в Сочи, — цитирует Разина официальный сайт «Северстали». — Половину игры провели хорошо, вели 2:0, но плачевно закончили — 2:4. Сегодня тоже хорошо начали, повели 2:0, но провалили один отрезок — 2:2. У нас сработало большинство, меньшинство хорошо отработало — это стало решающим фактором. В концовке без паники не обошлось, но уже более и более уверенно. Надо от чего-то оттолкнуться и хотелось бы от этой игры, чтобы ребята почувствовали уверенность. И то, как мы играли в третьем периоде, хочется перенести на дальнейшие игры.

— Вы вспомнили прошлую игру с «Сочи». Когда счет стал 2:2, не екнуло сердце?

— Оно у меня екает и при счете 2:0 и 3:0 — всегда екает. Аритмия уже скоро будет.