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Андрей Разин считает, что «Северстали» по силам выйти в плей-офф

09:10
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин — о задачах команды на сезон.

— Вы сами не расстраивались, когда видели, какие хоккеисты к вам приходят?

— Сложный вопрос. Я не расстраивался, так как участвовал в этом процессе, без меня клубом не был подписан ни один игрок. Понятно, что наши финансовые возможности ограничены, но мы подписали нормальных хоккеистов, которые способны по крайней мере выйти в плей-офф. Вы задаете такие вопросы, а игрокам, которые читают все это, будет сложно перестроиться. Но мы, тренеры, должны сами стать психологами. (Алексей Шевченко)

Полное интервью Андрея Разина — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/glavnyy-trener-severstali-andrey-razin-rasskazal-ob-ozhidaniyah-ot-predstoyaschego-sezona-i-zhelanii-smenit-obraz-epatazhnogo-personazha-1579447/

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