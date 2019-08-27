Андрей Разин считает, что «Северстали» по силам выйти в плей-офф

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин — о задачах команды на сезон.

— Вы сами не расстраивались, когда видели, какие хоккеисты к вам приходят?

— Сложный вопрос. Я не расстраивался, так как участвовал в этом процессе, без меня клубом не был подписан ни один игрок. Понятно, что наши финансовые возможности ограничены, но мы подписали нормальных хоккеистов, которые способны по крайней мере выйти в плей-офф. Вы задаете такие вопросы, а игрокам, которые читают все это, будет сложно перестроиться. Но мы, тренеры, должны сами стать психологами. (Алексей Шевченко)

Полное интервью Андрея Разина — здесь.