Андрей Разин: «Сами себе сломали игру»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:2 ОТ).

— Считаю, что мы сами себе сломали игру. Очень хорошо начали, но глупые удаления: две минуты были втроем, — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали». — Во втором периоде перехватили инициативу, создавали моменты. Но совершили глупейшую ошибку, которая привела к голу. «Спартак» за такое наказывает. К сожалению, второй период, который должны были выигрывать, проиграли. В третьем периоде было видно, что «Спартак» играет от обороны, удерживает счет, и моментов было не так много. А гол, который мы забили... Мы всю игру то мимо шайбы, то не примем, то не бросим... И, видимо, это передалось Беспалову. Спасибо ему, что мы взяли одно очко.

Ребятам спасибо, было тяжело. У нас было меньше отдыха, пошли травмы. Даже одно очко сейчас на вес золота. Спасибо ребятам, спасибо болельщикам.