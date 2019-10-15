Андрей Разин: «Рожаем» по одному-два гола с таким трудом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча с «Куньлунем» (2:1 ОТ).

— Я рад, что все хорошо закончилось, — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали». — Сегодня получилась очень нервная игра, хотя я считаю, что все три периода мы владели инициативой. И должны были результат сделать чуть раньше. Но счастье от победы все затмевает.

— Показалось, что сегодня хоккеисты «Северстали» снова боялись бросать по воротам, искали все лучшие моменты для атаки. Так и есть или показалось с трибун?

— Вообще у нашей команды болезнь — мы мало забиваем. Хотя мы и не последние в КХЛ по этому показателю, но, имея столько моментов, «рожаем» по одному-два гола с таким трудом. Хочется, чтобы ребята почувствовали уверенность — это самое главное. Потому что забивать они умеют, а вот уверенности порой не хватает.

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