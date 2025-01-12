Тренер Разин: «В детстве считал себя некрасивым мальчиком»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с девушками и секрете счастливой семейной жизни.
— Насколько Андрей Разин был популярен в юности среди девушек?
— В школе я был очень стеснительным молодым человеком. До 12 лет я носил очки, а еще в подростковом периоде на лице было много угрей. Я был стеснительным, потому что считал себя некрасивым мальчиком. Выходя отвечать к доске, всегда волновался и стеснялся. Спустя какое-то время понял, что не так уродлив. В общении с девушками проблем не было.
— В чем секрет счастливой семейной жизни?
— Прежде всего в любви, как бы это банально ни звучало. В доверии, в понимании друг друга, в возможности реализации, когда каждый ставит перед собой свои цели, при этом помогая и поддерживая друг друга. Дети — тоже стимул. Когда есть любовь, гармония, все бытовые проблемы преодолеваются. В семье прежде всего надо разговаривать, общаться, тогда отношения будут счастливыми.
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