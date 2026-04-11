Разин: «Кому в голову пришло поставить матч «Металлурга» с «Торпедо» на 15.30?»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал время начала второго матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Торпедо» (4:1).

Встреча в Магнитогорске стартовала в 15:30 по местному времени (13.30 мск.). Специалист выразил недоумение решением назначить игру на это время, отметив, что такой график может влиять на подготовку команды.

«Я не знаю, кто поставил игру в 15:30. Это как операция «Ы». Почему «Ы»? Чтобы никто не догадался. Вот кому в голову это пришло поставить в это время?» — сказал Разин пресс-конференции.

Он добавил, что подобное расписание вызывает вопросы с точки зрения режима дня игроков, включая прием пищи и отдых перед матчем.

«Минск играет? Я уже здесь сижу, они еще не начали. Я шел, а у них там чествование для Андрея Стася. Я, честно говоря, не понимаю. Ну ладно, там в 16:00, но для нас это... Не знаю. Были такие опасения, потому что обед, не обед, сон, не сон. Или в час поставьте игру, или я не знаю... Опять наговорил лишнего, как обычно», — сказал Разин.

«Металлург» ведет в серии до четырех побед — 2-0. Следующие игры против «Торпедо» пройдут 13 и 15 апреля в Нижнем Новгороде.

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