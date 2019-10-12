Андрей Разин: «Расхлябанность привела к пропущенным голам»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча с «Металлургом» (1:2).

— К ребятам претензий нет, единственное, в начале первого периода было три ошибки, и в моменте со вторым голом тоже. Можно сказать, расхлябанность привела к пропущенным голам. А так, бились, старались. Идем дальше, ничего страшного, — цитирует тренера официальный сайт «Северстали».

— Почему сегодня играл Хакимов?

— В «Барысе» спрашивали, почему Хакимов не играет, здесь спрашивают, почему играет. Так решили, у вас к нему какие-то претензии?

— Марковин не выходил на лед по игровым причинам или травма?

— Он первый период играл, потом посадили. Травмы нет.

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