Андрей Разин: "Работа в "Югре"? Кто не рискует, тот не пьет шампанского"

Главный тренер "Югры" Андрей Разин объяснил, почему сразу согласился на работу в клубе из Ханты-Мансийска, а также отметил, что положение новой команды в турнирной таблице не критичное. Разин возглавлял "Автомобилист" по ходу текущего сезона, но был уволен в конце октября из-за неудовлетворительных результатов.

– Во-первых, получил конкретное предложение, – цитирует сайт КХЛ Разина. - А во-вторых... Хотя, наверное, это и есть во-первых: предложение последовало от человека, которого я очень хорошо знаю. С которым, еще будучи хоккеистом, я проживал в одном номере, когда мы играли за омский "Авангард". Это Евгений Хацей. Я очень хорошо знаю этого человека, знаю, что он не должен меня подставить. Надеюсь, что если у нас и будут какие-то трения, они будут разрешаться совместно.

Не буду никого обманывать, это первое конкретное предложение. Разговоры ходили, и агент тоже: "Подожди, подожди". Но все это были только разговоры. А здесь – звонок лично мне от генерального менеджера. Куда еще конкретнее?

Конечно, это вызов. И сейчас своим положительным ответом я многое ставлю на карту. Потому что одно дело брать команду с задачами как можно дальше пройти в плей-офф. И другое – быть "пожарником", как получается здесь. Но я считаю, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Отставание не такое уж критичное. И календарь, в принципе, не такой жесткий. Тем более, три игры с "Автомобилистом" впереди. Будут встречи, где можно набирать очки. Смотрел матчи "Югры" и вижу, что не хватает чуть-чуть, некоторых компонентов. Хотелось бы поправить. Хочется верить, что получится.