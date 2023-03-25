Разин: «В «Северстали» с хоккейными идеями у меня проблем не было, исчерпал себя как мотиватор»
Российский специалист Андрей Разин высказался о своем уходе из «Северстали».
«Считаю, что мой уход будет полезен и мне, и хоккеистам — им тоже надо сменить обстановку, то есть, тренера, ауру внутри коллектива, которую мы создавали. Что же касается себя лично, то хочу перейти на новый уровень, потому что в «Северстали», пожалуй, сделал все, что мог. В последнее время, стал замечать, что повторяюсь в речах, а говорить одно и то же пятый сезон подряд, наверное, не совсем правильно. Конечно, пытался что-то придумывать, но мотивировать на каждый чемпионат одними и теми же фразами одних и тех же людей становилось все тяжелее. Что же касается схем, то мы постоянно придумывали что-то новое, даже в серии с тем же ЦСКА меняли кое-что пару раз. С хоккейными-то идеями как раз проблем не было. Но в части мотивационных речей, думаю, я во многом себя исчерпал», — приводит слова Разина Betonmobile.ru.
В первом раунде плей-офф КХЛ «Северсталь» уступила ЦСКА со счетом 3-4 в серии. После этого Андрей Разин, тренировавший команду из Череповца с 2018 года, ушел в отставку.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|25.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -