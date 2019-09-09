Андрей Разин: «Проиграли в мастерстве, но не проиграли в характере»
9 сентября 2019, 23:25
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин попросил у болельщиков прощения за результат команды в матче с ЦСКА (0:4).
— Большое спасибо болельщикам — был полный дворец, хорошая поддержка. Мы, к сожалению, не забили. Ключевой момент — два раза играли 5 на 3, но не реализовали. Мы проиграли в мастерстве, но не проиграли в характере. Я думаю, это дорогого стоит.
— Почему снова не играл Юрий Трубачев?
— Он на предсезонке пропустил много времени. Сегодня предполагалась жесткая игра, быстрая. Скажем так, мы его поберегли.
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