Главный тренер «Металлурга» Разин — после 0:5 от «Ак Барса»: «Надо подкопить денег на Шестеркина»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал разгромное поражение от «Ак Барса» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (0:5).

«Тяжелая ситуация, календарь нам не благоволит, все игры тяжелые, от ножа, но на то мы и чемпионы, чтобы это доказывать. Будем выкарабкиваться. До этого игра была, а сегодня все развалилось как карточный домик, но будем собирать заново, искать тузов и королей», — сказал Разин на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о возможности появления в магнитогорской команде новых вратарей, тренер в шутку заявил, что клуб будет копить деньги на голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина.

«Шестеркин сейчас контракт не подписывает, наверное, надо денег подкопить», — добавил он.

На 38-й минуте матча с «Ак Барсом» магнитогорцы сменили вратаря Илью Набокова, который пропустил четыре шайбы, на Александра Смолина.

«Металлург» с 16 очками после 17 игр располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче 17 октября команда Разина на выезде встретится с минским «Динамо».