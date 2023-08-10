Андрей Разин: «Надеемся, что Джонсон и Ди приедут к турниру в Челябинске»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча с «Автомобилистом» (3:2) на Кубке Республики Башкортостан.
— Мы находимся в стадии формирования, подготовки к сезону. Результатом и игрой я доволен. В начале третьего периода все перевернулось с ног на голову. Хорошо, что сейчас такие ситуации возникают — в сезоне хотелось бы их убрать.
— У вас много игрового времени получают молодые игроки. Насколько вы ими довольны?
— Делать какие-то выводы пока неправильно. Вся команда старается, выполняет все требования — это радует. Но по персоналиям пока говорить рано.
— Когда мы сможем увидеть в команде новичков Джонсона и Ди?
— Как только они получат разрешение на работу, так приедут. Надеемся, что они успеют к турниру в Челябинске, — приводит слова Разина корреспондент «СЭ».
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