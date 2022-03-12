Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Динамо» (3:2) в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции.

— Это «Динамо», у них собраны хорошие хоккеисты, они в хорошей физической форме. Нам тяжело, но мы работаем. Мы дали вернуться в игру именно первым голом. Я вообще не видел ситуации. Наш видеооператор сидит на трибуне с бывшим арбитром и они сказали, что было движение рукой. Человек ловил шайбу. У судей больше ракурсов для обзора, возможно они где-то разглядели обратное.

— Как оцениваете стычки в конце третьего периода?

— По поводу стычек — все понятно. Даже не хочется обсуждать. Когда люди выбирают себе на две головы меньше — это фу. Мы же все смотрели олимпийские игры, когда наши отыгрались в меньшинстве. Я думаю, хоккейные люди легко сделали выводы из той ситуации. Зачем бросать по воротам, если можно шайбу подержать и не дать сопернику поменяться. Любой специалист сделал бы то же самое.

— Вы видите какую-то закономерность в том, что в пяти матчах из шести команда, которая выигрывает после второго периода, в итоге доводит матч до победы в основное время?

— Это нормально. Удержать преимущество в счете всегда легче. Отбиваться легче, чем создавать. Я не вижу здесь ничего удивительного. В одной же игре ничья была. Дело дошло до овертайма. Значит, закономерность есть, — приводит слова Разина сайт клуба.

«Северсталь» сравняла счет в серии 3-3. Седьмая и решаюшая игра между командами пройдет 14 марта в Москве.