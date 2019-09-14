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Андрей Разин: «Победа вымученная, но заслуженная»

20:35
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин остался недоволен игрой команды во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» (3:2 Б).

— Согласен — мы провалили второй период, — цитирует тренера официальный сайт «Динамо». — Начали хорошо, третий период провели практически весь в зоне соперника, но могли в концовке проиграть. Победа вымученная, но заслуженная. Ребят поздравляю.

— Звено Вовченко играет хорошо, остальные отстают — в чем проблема?

— Только в голах отстают... Работаем — дух победителя не приходит по щелчку. Играем хорошо, это отмечают все коллеги. Забивать надо побольше, относиться хладнокровнее к моментам. Пока получается только у Вовченко.

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Дополнительная информация

https://www.dynamo.ru/news/85592-intriga_do__posledney_sekundyi

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