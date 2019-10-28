Андрей Разин: «Первые два периода хоккеисты «Северстали» смотрели фамилии игроков СКА»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (1:2 Б) высказал мнение, что два периода его команда играла плохо.

— СКА с победой. Тоже хотелось бы поблагодарить болельщиков — очередной раз полные трибуны, — приводит официальный сайт «Северстали» слова Разина. — Они всегда болеют и переживают за нас до самого конца. Несмотря на буллиты, я считаю, что счет по игре. Два периода мы играли неважно, в третьем было некуда отступать, и поэтому смогли найти в себе силы. За это я благодарен команде. Как говорится «курочка по зернышку клюет». Хоть у нас и пять поражений подряд, но три очка в копилке. Ничего страшного, идем дальше.

— Почему в первые два периода у «Северстали» не получалось действовать так, как в третьем периоде?

— Психология победителя не так быстро вырабатывается. СКА есть СКА. С «Йокеритом» мы играли более раскрепощенно. Возможно, то поражение повлияло: мы могли выиграть, и нам не хватило немного положительных эмоций. Сегодня ребята вышли с мыслями, что играют против СКА, и первые два периода смотрели фамилии.

— Прокомментируйте расставание с Лапенковым.

— Это рабочие моменты. Нам нужно усилить две позиции, мы ищем игроков. Нужно кого-то убрать, кого-то взять. Мы присмотрели варианты, но для этого нужны финансы и место в составе.

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