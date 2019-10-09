Андрей Разин: «Перед матчем со «Спартаком» Знарка было небольшое волнение»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:2) обратился к наставнику соперника Олегу Знарку и отметил, что волновался переде встречей.

— Хочется сказать, что не первый год в КХЛ. Вроде тренер, а чего-то никак не удавалось сыграть. Очень приятно (улыбается). То чемпионат мира, то Олимпийские игра. Очень рад сыграть. Перед игрой было небольшое волнение. Не думал, что так потряхивать будет. Хорошо, что игрокам не передалось.

Первый период мы не очень играли, второй получше, третий — играли хорошо до пропущенного гола. Немножко концовку смахали, но победа есть победа.