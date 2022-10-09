Андрей Разин вошел в топ-20 самых побеждающих тренеров в истории КХЛ

«Северсталь» победила «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов — 4:3.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин одержал 160-ю победу в качестве главного тренера в КХЛ и вошел в топ-20 самых побеждающих тренеров лиги.

Он обошел Александра Андриевского (159), впереди — Владимир Юрзинов-младший (162) и Валерий Белов (163).