Разин — о поражении «Металлурга» от «Барыса»: «Есть голодные хоккеисты, а есть сытые»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил поражение команды от «Барыса» (1:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Есть голодные хоккеисты, а есть сытые. Голодные в этом матче хотели выиграть, пластались. Им не хватало мастерства, но благодаря желанию, самоотдаче и дисциплине они были вознаграждены. У нас присутствовал недонастрой, много брака в передачах. Все это привело к такому результату. «Барыс» предложил дисциплину и желание. Соперник четко выполнил тренерскую установку, не пропустил ни одной контратаки от нас и поймал на себя много шайб», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

«Металлург» набрал 31 очко в 30 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. 24 ноября команда сыграет с «Сибирью».