Андрей Разин: «На буллитах уже ручки подняли»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги игры регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3 Б).

— Опыт победил молодость, — заявил Разин. — У нас было несколько шансов выиграть этот матч. К сожалению, мы в нем уступили, но это заслуга «Спартака». Мы старались хорошо, к ребятам претензий нет.

— У Провольнева особая мотивация на «Спартак», учитывая, что он снова забил?

— Нет, он и другие встречи хорошо проводит. Сегодня была не лучшая его игра. Он забил, но не без ошибок. Парень старается, наверное, отомстить хочет «Спартаку» (улыбается).

— Почему последние матчи уступаете в концовке?

— У нас команда молодая. Такие игры, как сегодня должны выигрывать, и с «Нефтехимиком», и с «Йокеритом». Сегодня ручки подняли на буллитах — раз, и ...