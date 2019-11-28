Андрей Разин: «Мне звонят клубы-олигархи, но «своя корова» нужна самому»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:0).

— Поздравляю ребят с «футбольной» победой, она заслуженная, командная. Порадовал третий период, мы сыграли очень надежно, была уверенность не смотря на счет, — цитирует тренера официальный сайт «Северстали».

Давно хотел обратиться к болельщикам. Очень жалко, что мало зрителей ходит в последних матчах. Конечно, наши результаты этому способствуют. Нас можно «казнить», но могу сказать, что ребята бьются, стараются. Они молодые, и многих из них уже хотят выкупить топ-клубы. Следующую игру мы играем с «Сибирью», и я считаю, что там одни из лучших болельщиков, там всегда полный стадион, и там очень приятно играть. Я прошу череповецких болельщиков доказать, что вы лучше. Шипачевыми, Кагарлицкими, Кисилевичами не становятся так быстро. Местные ребята — и Гераськин, и Хабаров — нуждаются в таких играх, где закаляется характер. Поэтому прошу — приходите, пока они не уехали в другие города.

— Вы перевели Гераськина в другое звено, и он забил. Продолжите ли вы дальше экспериментировать с составом?

— Сегодня у нас вышли люди, которые не должны были. Скажем так, травмированные. Как будет дальше... Доктор скажет, кто здоров, а кто нет. Сегодня мы еще Кинрейда потеряли. Будущий состав мы узнаем послезавтра.

— По Гераськину и Хабарову действительно есть предложения?

— Мне звонят менеджеры и спортивные директоры из других клубов, просят продать некоторых ребят.

— А из каких клубов звонят?

— Олигархи.

— Не отдадите?

— Нет, конечно. «Своя корова» нужна самому.

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