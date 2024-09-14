Разин — о самоотдаче: «Ребята у нас молодые и голодные. Бегут в защиту лучше, чем Дима Яшкин»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:2) высказался о возможностях клуба на трансферном рынке и действиях в защите.
«Усиливать состав? А вы знаете, сколько можно добавлять игроков в заявку? Не будем же мы игроков основы в фарм-клубе держать. Лазарет полный, плюс еще Орехов с Михайлисом приехали из сборной, где их там, как говорится, и хвост и в гриву, играли по 24 минуты за матч. Нужно пережить этот момент, я и сам чувствую себя виноватым. Но состав у нас пока далек от того, чемпионского. Но в целом ребята молодые, голодные, несмотря на прошлый сезон не видел, чтобы где-то недорабатывали. Бежали в защиту лучше, чем Дмитрий Яшкин», — сказал Разин.
Действующий обладатель Кубка Гагарина проиграл четыре матча из пяти на старте сезона.
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