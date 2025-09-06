Разин — о победе «Металлурга» над «Ак Барсом»: «Жалко, что сами себе придумали сложности»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча против «Ак Барса» (4:3 Б) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Жалко, что сами себе придумали сложности. При счете 2:0 играли солидно, потом чуть не хватило концентрации. Первый гол пропущенный, особенно третий, придумали себе сами. Но все равно победа есть победа: она всегда с положительными эмоциями, так что идем дальше», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

Следующий матч «Металлург» проведет на своем льду против «Салавата Юлаева» (8 сентября), «Ак Барс» на выезде сыграет с «Авангардом» (8 сентября).