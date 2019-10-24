Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме от «Нефтехимика» (1:2).

— «Дерзкая», «быстренькая» — жалко слышать такие эпитеты по отношению к нашей команде, — цитирует Разина официальный сайт КХЛ. — Как к мальчикам. Вроде играем, чего-то создаем... Психологический барьер — взять на себя и забить, до сих пор остается. Эти поражения ухудшают ситуацию. Треть сезона уже прошла, будем выправляться, работаем.

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