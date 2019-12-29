Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2 ОТ).

— Мы провалили начало, играли немного робко. Потом нас вдохновил гол, — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали». — Мы хорошо проводили смены, помногу играли в чужой зоне и в своей. Победить могла любая команда, сегодня повезло нам. Но если обернуться назад, то 4 очка за 4 игры против СКА — это очень хороший показатель. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Всех с наступающим Новым Годом.

— Объясните подписание Кулды?

— Если посмотреть на наш тренировочный процесс, то у нас всего три пары защитников. Кулда — седьмой.

— Довольны его игрой?

— Сегодня очень доволен. Что будет завтра, не знаю. Стабильность — признак мастерства, и я надеюсь, что он мастеровитый парень.