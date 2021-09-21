Андрей Разин: «Распирает чувство гордости, что с такой командой всего одну пропустили»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин остался доволен победой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Салаватом Юлаевым» (2:1).

— Хорошая победа. Командная. Много шайб на себя переловили. Правильно оборонялись. Забили хорошие голы, нужные голы. После тяжелого дальневосточного выезда, где нам не фартило, сегодня фарт был на нашей стороне. Я считаю, мы его заслужили. Ребят, болельщиков с победой! — цитирует тренера сайт «Северстали».

— Вы испытываете гордость, что именно вы прервали победную серию «Салавата» и победили лидера общей таблицы?

— У меня есть усталость, очень сильная усталость. А гордость за то, что обыграли «Салават» — это всего лишь два очка.

— Впервые пропустили в меньшинстве. Обидно потерять стопроцентный результат?

— Наоборот, распирает чувство гордости, что с такой командой мы всего одну пропустили. Имея две таких сильных бригады большинства, мы сегодня раза четыре или пять оборонялись в меньшинстве и всего лишь одну пропустили. Ничего страшного. Лучше одну пропустить в меньшинстве и выиграть. Лучше идти на последнем месте по большинству, на последнем по меньшинству, но быть в восьмерке.

— Вы похвалили во Владивостоке голкипера «Адмирала». Сегодня Шостак стал тем же ключевым моментом, как и Серебряков для «Северстали», когда вы играли во Владивостоке.

— Открою маленький секретик. Я как раз позавчера разговаривал с Костей Шостаком. У него восемь игр в КХЛ и ни одной победы. Я ему сказал, что, работая в «Адмирале» у меня была такая же ситуация как раз с Никитой Серебряковым. Он на тот момент не одержал ни одной победы, и наконец-то выиграл, и у него, скажем так, поперло. Поэтому я с Костей поговорил. Он обещал выиграть, и свое слово сдержал.