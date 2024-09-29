Педан — о поражении от «Кунльлуня»: «Все готовятся на СКА, как на последнюю игру»
Защитник СКА Андрей Педан в комментарии «СЭ» оценил поражение своей команды от «Куньлуня» (4:5) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.
— Надо начинать играть так же, как мы играли в конце — реализовывать моменты, идти на ворота поувереннее. Мы дали «Куньлуню» слишком много времени и пространства в начале игры.
Все команды готовятся на СКА, как на последнюю игру — тут ничего нового. Просто мы сыграли не с лучшей стороны в начале, вот и все. Второй матч подряд СКА пропустил пять шайб? Надо играть построже, и сначала думать об обороне, а потом уже об атаке. И тогда все будет нормально, — сказал Педан «СЭ».
У СКА прервалась серия из 5 побед подряд. В турнирной таблице «Запада» армейцы находятся на третьей строчке, набрав 13 очков в 10 матчах. «Куньлунь» занимает 10-е место с 8 баллами.
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