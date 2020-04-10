Защитник «Ак Барса» Андрей Педан поддержал решение КХЛ досрочно прервать сезон-2019/20. Из-за пандемии коронавируса матчи Кубка Гагарина не были доиграны.

— Я считаю, правильно, что лига досрочно прекратила сезон. Здоровье спортсменов и болельщиков должно быть на первом месте, — цитирует «Бизнес online» Педана. — Кто-то ведь может заболеть, не знать об этом и ходить заражать других. Нужно с полной ответственностью отнестись к этому. Ничего страшного, если мы посидим дома и переждем. Тем более мы видим, насколько быстро вирус распространяется. Надеюсь, скоро уже все закончится.

— В какой момент вы поняли, что сезон в КХЛ завершится досрочно?

— Когда «Барыс» и «Йокерит» снялись с чемпионата. Спортивной составляющей уже не было. Как играть без этих двух команд? С другой стороны, от нас ничего не зависело. Если бы нам сказали играть — мы бы играли, просто было бы уже не так интересно. Понятно, что ты играешь за клуб и республику, но когда люди и болельщики, ради которых ты играешь, не могут прийти на хоккей — это уже не то. Ажиотажа и адреналина нет. Без болельщиков профессиональный спорт существовать не может.