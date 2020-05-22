Андрей Педан: «Ключевым было сохранить костяк, что «Ак Барс» и сделал»

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан считает, что для его команды важным является сохранение костяка. По его мнению, взаимпонимание помогает игрокам.

— Это большой плюс для руководства и тренерского штаба, — цитируют «Известия» Педана. — Они видят внутреннюю кухню «Ак Барса» и понимают, что в прошлом сезоне у нас был отличный коллектив. А все исходит из этого, когда борешься за трофеи. Можно набрать в одну команду 20 суперигроков, и они будут бежать в разные стороны — так результата не добьешься. А у нас все ребята слаженно работали, понимали, у кого какая роль. Поэтому считаю, что ключевым было сохранить костяк. Что «Ак Барс» и сделал. Все уже друг друга знают, особо никому притираться не придется. Все себя будут комфортно чувствовать. А новые ребята, я уверен, быстро вольются в коллектив.