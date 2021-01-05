Андрей Парфимович стал генеральным менеджером минского «Динамо»
23:01
Андрей Парфимович стал генеральным менеджером минского «Динамо». Ранее специалист отвечал в клубе за селекцию и скаутинг, сообщает сайт минчан.
«С 4 января на Андрея Парфимовича, ведущего специалиста по селекции спортивного отдела, возложены обязанности первого заместителя генерального директора — генерального менеджера по спорту. В клубе специалист отвечает за селекцию, сбор информации о потенциальных новичках и соперниках, подготовку аналитических материалов», — говорится в сообщении клуба.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/andrey-parfimovich-stal-generalnym-menedzherom-minskogo-dinamo/
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