Андрей Парфимович стал генеральным менеджером минского «Динамо». Ранее специалист отвечал в клубе за селекцию и скаутинг, сообщает сайт минчан.

«С 4 января на Андрея Парфимовича, ведущего специалиста по селекции спортивного отдела, возложены обязанности первого заместителя генерального директора — генерального менеджера по спорту. В клубе специалист отвечает за селекцию, сбор информации о потенциальных новичках и соперниках, подготовку аналитических материалов», — говорится в сообщении клуба.