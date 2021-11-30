Андрей Николишин рассказал, сможет ли Заварухин спасти ситуацию в «Автомобилисте»

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин рассказал, сможет ли новый тренер «Авомобилиста» Николай Заварухин изменить ситуацию в команде.

«Сможет ли Заварухин спасти ситуацию? Вы знаете, какие задачи ставились перед клубом? Я вот не знаю. Чтобы говорить о спасении ситуации, надо понимать, какая задача перед клубом стоит. «Автомобилист» сейчас идёт в восьмерке. Если задача — попасть в плей-офф, то спасать пока нечего. Если задача — занять первое место, выиграть Кубок Гагарина — это другая история, для этого у них нет всех составляющих. Что спасать?» — цитирует Николишина «Чемпионат».

29 ноября Заварухин сменил Билла Питерса на посту главного тренера «Автомобилиста». Его контракт рассчитан до конца апреля 2023 года.