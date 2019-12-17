Андрей Нестрашил: «В нашем случае все изменилось за 24 секунды»

Нападающий «Металлурга» Андрей Нестрашил оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:3 Б).

— Мы совсем неважно начали первый период, нужно быть собраннее, ведь в следующих ближайших матчах у нас СКА и ЦСКА, — цитирует Нестрашила официальный сайт «Магнитки». — Если мы там выйдем так же, как сегодня, то ничего хорошего не получится. Так что нам точно нужно быть лучше в этом. Однако мы проявили характер и вернулись в игру, отыгрались с 1:3 — это всегда помогает забрать два очка, хоть и отдали сегодня сопернику одно. Но два очка есть два очка, так что для нас это хорошая победа.

— За счет чего удалось провести взрывной отрезок в полминуты, когда отыграли дефицит в две шайбы?

— Думаю, что просто во втором периоде мы играли в лучший хоккей, мы знали, что каждому надо работать очень напряженно, чтобы преодолеть ситуацию. Так что мы давили всей командой достаточно серьезно. Иногда такие переломы происходят за несколько десятков секунд, иногда — за пять минут. Мы рады, что в нашем случае все изменилось за 24 секунды.

— Гол и передача лично у вас — отличная работа!

— Вы знаете, иногда ты проводишь отличный матч, но не набираешь очков, а иногда в плохом матче очки у тебя есть. Это не важно. В нашей ситуации для нас важно, что мы продолжаем побеждать, все это понимают. Я рад двум своим набранным очкам, но я бы их отдал, чтобы не отдавать один балл сопернику. Вот так сейчас для меня.

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