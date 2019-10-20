Андрей Нестрашил: «У нас сейчас каждый матч как игра серии плей-офф»

Нападающий «Металлурга» Андрей Нестрашил подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:0).

— Я думаю, что сегодня мы играли именно в тот хоккей, в который должны, — цитирует Нестаршила официальный сайт «Магнитки». — У нас сейчас каждый матч как игра серии плей-офф, потому что нам нужны очки, особенно в играх с такими соперниками, как Омск. Думаю, что мы проделали классную работу, сделали все правильно в деталях, следовали указаниям тренера. Это была отличная игра.

— На что тренер просил обратить внимание?

— Он просил нас делать все правильно, то есть не терять шайбу на синих линиях, не давать сопернику легких моментов у наших ворот, зарабатывать свои шансы и играть жестко, насколько возможно. Мы сделали все верно, забросили первый гол, а это всегда хорошо.

— Расскажите о вашей шайбе.

— Это хороший гол, я стараюсь забивать всегда, когда у меня есть возможность. Ну а в этом моменте были классные действия от Богдана Потехина: он втащил шайбу в зону, сохранил ее, развернулся и отдал мне пас — я ждал на синей линии, а ребята в это время закрывали вратаря соперника. Главное, что у нас есть два очка в турнирной таблице.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков