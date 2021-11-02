Андрей Назаров выразил свое мнение о Зареме и происходящем в футбольном «Спартаке»

Бывший тафгай НХЛ, главный тренер «Сочи» Андрей Назаров в интервью СЭ прокомментировал ситуацию в футбольном «Спартаке».

— Не кажется ли вам, что изначально завышенные ожидания и ссылки на традиции прошлого мешают постепенно идти к своей цели?

— На этот вопрос невозможно ответить. А если вы хотите качнуть ситуацию, то спросите про свой любимый футбольный «Спартак».

— Даже не хочу.

— Откуда появился этот португальский тренер, кто его привез?

— Мы же тут про хоккей говорим. Да и не в тренере там дело.

— А в ком?

— В самой организации.

— Опять началось. Но как можно было привезти тренера, который не разговаривает на русском?

— Массимо Каррера не разговаривал по-русски и выиграл со «Спартаком» чемпионство.

— Решили из-за этого снова пойти по такому же пути и взять еще одного тренера, не разговаривающего по-русски? (Смеется.) Хорошо, но тут есть много нюансов, которые мы с вами из-за недостатка времени обсудить не успеем. Но мне до сих по интересно, кто его назначил, потому что Зарема Салихова была категорически против. Она чувствовала, у нее женская интуиция сработала сразу. Почему ее никто не послушал?

— Вы тоже женщин во всем слушаете?

— Не во всем. Но летом, когда назначали этого тренера, с Заремой был полностью согласен.

— Все равно бы привели иностранца, поскольку в «Спартаке» сейчас русских тренеров не видят.

— Карпин разве не тренер? Он хороший специалист.

Полностью интервью Андрея Назарова «СЭ» можно прочитать здесь