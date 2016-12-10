Андрей Назаров: "В какой-то степени "Нефтехимику" повезло"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сочи" (5:0) отметил, что команда серьезнейшим образом настраивалась на игру. По словам специалиста, в какой-то степени нижнекамскому коллективу повезло обыграть хозяев с крупным счетом.

– Хочу поздравить ребят с победой, сильно настраивались на эту игру, – приводит пресс-служба "Сочи" слова Назарова. – Знали, что будет непросто, где-то нам, наверное, повезло. Возьмем эту удачу и будем готовиться к следующему матчу. А так – все молодцы, все сегодня старались.

– Ваша 15-я игра у руля "Нефтехимика". Можете в двух словах сказать, что вам нравится, а над чем нужно, в первую очередь, работать?

– Вы знаете, я не разделяю, какая эта игра. Идет общее количество очков, мы боремся за восьмерку. Нравится, что ребята стараются ну и хочется подняться с 8-го места повыше.