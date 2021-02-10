Андрей Мозякин поделился эмоциями от дебюта в КХЛ

7 февраля в КХЛ случилось историческое событие: на матч против «Барыса» в составе магнитогорского «Металлурга» вышли сразу два Мозякина: Сергей и его сын Андрей, для которого матч стал дебютным в КХЛ.

В дебютном матче в КХЛ Мозякин-младший провел лишь одну смену: Илья Воробьев доверил сыну своего лидера 66 секунд игрового времени.

— Узнал о вызове в команду КХЛ накануне встречи, — рассказывает Мозякин-младший. — Это было после первого матча против «Сибирских снайперов». Ко мне подошел начальник команды и сказал, что завтра я должен быть на раскатке «Металлурга». Приглашение было неожиданным: о планах руководства я не знал. Возможно, разговоры были с главным тренером, или с моим отцом, но точно не со мной.

— На лед вы вышли вместе со своим отцом. Как вам партнер по звену?

— Тот, что под 10-м номером? Сыгрались с ним, хоть и провели вместе всего одну смену, — смеется Андрей Мозякин. — С отцом, конечно, было очень комфортно играть. Если честно, это было впервые, когда мы играли вместе за одну команду — никогда раньше даже на тренировках такого не было. Очень интересный опыт.

— Какие были эмоции от дебюта в КХЛ?

— Когда выходил на предматчевую раскатку было большое волнение. Но когда во время первого периода тренер крикнул: «Нестрашил и Мозякины — на лед!», там даже думать или переживать было просто некогда, надо было сразу бежать на смену. После возвращения на скамейку перекинулись с отцом парой фраз: он подсказал мне кое-что по некоторым моментам игры.

В целом, мои ожидания от матча сбылись. Ощущалось, что это исторический момент: после матча мы с отцом поздравили друг друга с исполнением мечты.