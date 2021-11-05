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Андрей Миронов: «Все ребята читают новости. Но в раздевалке не обсуждалось и не мусолилось»

20:33
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Защитник «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал слухи, что команду могут покинуть ряд лидеров.

— С чем связано, что спад затянулся?

— Одного фактора нет. Все из мелочей складывается. Большой лазарет у нас. Чуть-чуть удачу упустили. Как только булки расслабишь, так потом сразу тяжело становится выкарабкиваться. Нужно нам всем посмотреть в зеркало, покопаться в голове и выходить исправлять ситуацию, — цитирует игрока сайт бело-голубых.

— Много слухов негативных всю неделю. Как в команде к этому отнеслись?

— Понятно, что все ребята читают новости. Но в раздевалке не обсуждалось и не мусолилось.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/178826-andrey_mironov____k_sleduyuschey_igre_myi_reabilitiruemsya__

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