Андрей Миронов: «Все ребята читают новости. Но в раздевалке не обсуждалось и не мусолилось»
20:33
Защитник «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал слухи, что команду могут покинуть ряд лидеров.
— С чем связано, что спад затянулся?
— Одного фактора нет. Все из мелочей складывается. Большой лазарет у нас. Чуть-чуть удачу упустили. Как только булки расслабишь, так потом сразу тяжело становится выкарабкиваться. Нужно нам всем посмотреть в зеркало, покопаться в голове и выходить исправлять ситуацию, — цитирует игрока сайт бело-голубых.
— Много слухов негативных всю неделю. Как в команде к этому отнеслись?
— Понятно, что все ребята читают новости. Но в раздевалке не обсуждалось и не мусолилось.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/178826-andrey_mironov____k_sleduyuschey_igre_myi_reabilitiruemsya__
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю