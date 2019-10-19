Андрей Миронов: «В «Динамо» нет ни одного негативного момента»

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов в интервью «Известиям» отметил, что в команде все нормально, несмотря на недавнюю неудачную серию в КХЛ.

— Еще недавно у «Динамо» был спад, большинство игр вы проигрывали. После таких ярких побед, как над «Автомобилистом» и «Магниткой», и достойной игры с ЦСКА можно сказать, что команда набирает ход?

— Да все у нас в команде нормально. Все отлично и позитивно. Хорошая атмосфера. Ни одного негативного момента. И ни одного плохого слова сказать не могу.