Андрей Миронов стал лучшим ассистентом-защитником в истории «Динамо» в КХЛ

Защитник «Динамо» Андрей Миронов отдал 103-ю голевую передачу в карьере и стал лучшим ассистентом-защитником в истории московского клуба в КХЛ, опередив Юусо Хиетанена (102).

Также Миронов поднялся на пятую строчку в списке лучших ассистентов в истории «Динамо» в КХЛ.

1. Вадим Шипачев — 210 передач

2. Константин Горовиков — 143

3. Денис Кокарев — 129

4. Алексей Цветков — 112

5. Андрей Миронов — 103