Андрей Миронов: «Пусть Афиногенов бегает, как Ягр, до 50 лет. Песок чуть-чуть соберем после него»

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал, сколько сможет играть его партнер по команде 40-летний нападающий Максим Афиногенов.

— Да пусть бегает, как Ягр, до 50 лет, мы только рады будем, — приводит слова Миронова Instagram КХЛ. — Мы его поддержим. Может, песок чуть-чуть соберем после него, а так пусть бегает.

Афиногенов выступает за «Динамо» с лета 2018 года. В текущем сезоне форвард провел 23 матча, в которых набрал 6 (6+0) очков.