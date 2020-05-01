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Андрей Миронов продлил контракт с «Динамо» до 2022 года

15:57

Защитник Андрей Миронов продлил контракт с «Динамо» до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт носит односторонний характер.

— В конце апреля клуб договорился с Андреем Мироновым о переподписании контракта на новых условиях, после чего в рамках правового поля было расторгнуто соглашение, которое действовало до 2021 года, — цитирует официальный сайт «Динамо» генменеджера клуба Виктора Меркулова. — Именно поэтому утром в сводке на официальном сайте КХЛ игрок значился в статусе неограниченно свободного агента. Что же касается недавнего заявления Андрея относительно отъезда в НХЛ, то могу только улыбнуться и сказать, что у нашего воспитанника очень хорошее чувство юмора.

25-летний Миронов — воспитанник бело-голубых. На его счету 20 (4+16) очков в 67 матчах сезона-2019/20 в КХЛ.

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