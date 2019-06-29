Андрей Миронов подал заявку на участие в шоу Бузовой после спора

Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов в своем Инстаграме ответил на критику со стороны болельщиков. Ранее хоккеист рассказал, что подал заявку на участие в романтическом шоу телеканала ТНТ с Ольгой Бузовой. Проект в эфир должен выйти осенью.

– Друзья, если честно, то я очень удивлен тем шквалом комментариев, которые вылились после моей публикации о шоу Ольги Бузовой, – написал Миронов в Инстаграме. – Если вы действительно считаете, что вместо подготовки к сборам и сезону я собрался участвовать в новом проекте ТНТ, то мне очень жаль.

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У нас был спор с ребятами из офиса "Динамо", который я проиграл, именно поэтому мне нужно было подать заявку.

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Пожалуйста, давайте перестанем судить человека по тому, чего вы не знаете, ведь вам дают увидеть лишь малую часть того, что на самом деле происходит в жизни!