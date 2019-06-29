18:13 | Хоккей — КХЛ

Андрей Миронов подал заявку на участие в шоу Бузовой после спора

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Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов в своем Инстаграме ответил на критику со стороны болельщиков. Ранее хоккеист рассказал, что подал заявку на участие в романтическом шоу телеканала ТНТ с Ольгой Бузовой. Проект в эфир должен выйти осенью.

– Друзья, если честно, то я очень удивлен тем шквалом комментариев, которые вылились после моей публикации о шоу Ольги Бузовой, – написал Миронов в Инстаграме. – Если вы действительно считаете, что вместо подготовки к сборам и сезону я собрался участвовать в новом проекте ТНТ, то мне очень жаль.

У нас был спор с ребятами из офиса "Динамо", который я проиграл, именно поэтому мне нужно было подать заявку.

Пожалуйста, давайте перестанем судить человека по тому, чего вы не знаете, ведь вам дают увидеть лишь малую часть того, что на самом деле происходит в жизни!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, если честно, то я очень удивлен тем шквалом комментариев, которые вылились после моей публикации о шоу Ольги Бузовой. ⠀ Если вы действительно считаете, что вместо подготовки к сборам и сезону я собрался участвовать в новом проекте ТНТ, то мне очень жаль 😂 ⠀ У нас был спор с ребятами из офиса "Динамо", который я проиграл, именно поэтому мне нужно было подать заявку. ⠀ Пожалуйста, давайте перестанем судить человека по тому, чего вы не знаете, ведь вам дают увидеть лишь малую часть того, что на самом деле происходит в жизни!

Публикация от Андрей Миронов (@andreymironov)

 

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